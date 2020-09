Jazz Bonus : Sylvain Le Ray - The Unchosen Way

Avec son premier album « The Unchosen Way » qui paraît chez Hostel, le pianiste Sylvain Le Ray nous invite dans son imaginaire, puisant à la fois dans le jazz, la musique classique et la musique traditionnelle.

Lauréat de la scène “Jeunes & jazz” du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, le pianiste Sylvain Le Ray est issu de la scène rennaise actuelle. Dans ce premier album en trio, il navigue avec virtuosité entre les émotions, le lyrisme et l’interaction avec les musiciens qui l’accompagnent.

« The Unchosen Way » (la voie non choisie) peut avoir bien des significations : ce sont les chemins qui nous guident vers les aventures et les histoires qu’on ne s’attendait pas à vivre, que nous découvrons et acceptons pour grandir et nous construire. Pour exprimer ce sentiment, Sylvain Le Ray s’appuie sur une forte relation humaine et musicale avec Simon Prudhomme à la batterie et Philemon Regnault à la basse et à la contrebasse.

(extrait du communiqué de presse)

Sylvain Le Ray (piano, Fender Rhodes)

Philemon Regnault (basse électrique, contrebasse)

Simon Prudhomme (batterie)