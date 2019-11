Jazz Bonus : Steve Lehman trio + Craig Taborn - The People I Love

Parce qu’il a étudié sous la houlette de Jackie McLean et d’Anthony Braxton, mais aussi de Tristan Murail et Gérard Grisey, sommités de la musique spectrale, qu’il multiplia les métissages jazz/hip hop (réarrangeant les thèmes de Wu-Tang Clan ou invitant Meshell Ndegeocello), Steve Lehman intrigue d’une carrière difficile à circonscrire. “Concernant le quartet jazz avec sax alto, j’ai été avant tout marqué par Charlie Parker et bien sûr par les disques de Jackie McLean avec Cedar Walton et McCoy Tyner, ceux du quartet de Braxton (Willisau) avec Marilyn Crispell et par le songbook de Kenny Garrett.”

Le titre “The People I Love” renvoie à une interview de 2010 du vibraphoniste Bobby Hutcherson, autre fameux partenaire de Jackie McLean : “Plus jeune, je pensais que la musique venait simplement d’elle-même. Aujourd’hui je sais qu’elle n’est que le legs des gens que j’ai aimés et qui sont retournés en Dieu.” A noter au centre de ce répertoire trois duos chambristes pour saxophone et piano.

(extrait du communiqué de presse)