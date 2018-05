Jazz Bonus : Spirit of Chicago Orchestra - Tribute to James Reese Europe

Ce disque, labellisé par la Mission du Centenaire, vient célébrer les 100 ans de l’arrivée du jazz en France, qui avait été amené par les troupes noires américaines (les fameux Harlem Hell Fighters) engagées durant la Première Guerre mondiale. Produit par le Hot Club Jazz’ Iroise et arrangé par Stan Laferrière, cet album rend hommage à James Reese Europe, influent compositeur du Harlem des années 1910 (qui s’était engagé dans la garde nationale et combattu avec les troupes françaises), figure historique du jazz et du combat pour la reconnaissance des droits Civiques. Deux formations se relaient pour présenter ce répertoire : le Spirit of Chicago Orchestra, dans la pure tradition ragtime du jazz « embryonnaire » de l’époque et la Formation Jazz de la Musique de l’Air, qui l’actualise et démontre combien ces mélodies, à l’origine du jazz, sont inestimables.

Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux