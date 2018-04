Jazz Bonus : Sly & Robbie, Nils Petter Molvaer - Nordub

Sur "Nordub" qui paraît cher Okeh/Sony, le lauréat du Grammy Reggae, la légendaire équipe Sly and Robbie, crée un panorama sonore unique avec le jazzman norvégien innovant Nils PetterMolvaer. Ils mettent en commun l'atmosphère colorée du jazz norvégien et les grooves énergiques de la Jamaïque. Avec EivindAarset à la guitare et Vladislav Delay à l'électronique, ils forment un groupe d'âmes sœurs musicales au-delà des frontières des genres. Lors de leur première tournée en 2016, ils ont mondialement attiré l'attention sur leur nouveau projet.

Robbie Shakerpeare se rappelle : "C'était complétement dingue. Depuis que j'ai entendu la musique de Nils pour la première fois à la fin des années 90, j'ai été fasciné par son atmosphérique fusion de styles et sa manière de jouer sans précédent. Quand j'ai rencontré Nils pour la première fois, pour un concert dans un petit village en France, je l'ai immédiatement aimé. Il faisait des blagues et avait mal au dos à cause du long voyage, exactement comme moi, ce qui a créé un truc. Ce fut un super concert qui nous a permis dedépasser notre zone de confortet de découvrir de nouvelles manières de créer la musique".

Après le succès de ce premier concert en France, le nouveau "groupe" a décidé de continuer sa collaboration et de partir en tournée en 2016. Pendant cette tournée, plusieurs nouveaux titres ont été créés et Sly and Robbie, Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset et Vladislav Delay étaient prêts à enregistrer leur premier album à Oslo : “Nordub”

