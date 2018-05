Jazz Bonus : Sinouj - Labu

Sinouj est un projet afro-mediterranéen qui, en contemplant le jazz contemporain, base sa musique sur différentes traditions musicales de la Méditerranée et de l’Orient, combinées avec la musique africaine, le funk, le rock et la musique électronique. Le son du groupe se caractérise par le mélange de sonorités, modes et rythmes orientaux (violon arabe, ney perse) avec une instrumentation ainsi qu’une approche harmonique et rythmique proches du jazz contemporain.

Cette vision ouverte de la musique permet la participation dans le projet de musiciens issus de styles très différents comme le flamenco (Jorge Pardo, El Guadiana) la musique iranienne (Kaveh Sarvarian), indienne (Niraj Singh), la soul (Alana Sinkëy) ou le jazz contemporain (Ariel Brínguez, Sylvain Cathala).