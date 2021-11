Jazz Bonus : Shedrick Mitchell - What Do You Say ?

Le pianiste, organiste, producteur et arrangeur Shedrick Mitchell fait paraître “What Do You Say ?”. Des retrouvailles euphoniques, qui réunissent un ensemble de musiciens de renom. Il s’agit de la première œuvre collective du pianiste depuis 1997.

“Qu’est-ce que vous dites ?” incarne le besoin impérieux du natif de Saint-Louis d'exprimer ses sentiments les plus profonds, tout en reflétant sa relation avec le monde extérieur. Alors que l'année 2020 a vu la planète saisie par le chagrin, la tourmente et les injustices, Shedrick Mitchell s'est tourné vers son art comme une catharsis

Pour son retour en tant que leader, Shedrick Mitchell réunit un groupe de pointures comprenant le batteur Charles Haynes, le bassiste Burniss Earl Travis II, le guitariste Nir Felder et le saxophoniste Immanuel Wilkins. Les invités spéciaux David Ginyard, Sherrod Barnes, Travis Sayles, Pablo Battiste et Thaddaeus Tribbett font des apparitions, ainsi qu'une section de cordes, dirigée par la compositrice et chef d'orchestre Nicole Neely et le pianiste Geoff Keezer.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"Cela a commencé avec mon père", dit Shedrick Mitchell à propos de la genèse de son nouvel album. "_Nous avions une conversation, et je me vantais humblement de travailler sur un projet qui n'était pas le mien, et il m’a balancé, “Shed... Je ne veux pas t'entendre parler d'un autre projet jusqu'à ce que tu commences à faire le tien. S'il te plaît, ne me laisse pas fermer les yeux sans sortir un autre disque”. Cela m'a frappé comme une tonne de briques dans le plexus_."

Shedrick Mitchell est sans aucun doute l'une des voix musicales les plus influentes de sa génération. En témoignent ses crédits sur plus de 200 enregistrements au cours des 25 dernières années. Depuis son arrivée sur la scène new-yorkaise au milieu des années 90, il a fait profiter de son brio des musiciens tels que Kenny Garrett, Dianne Reeves, Christian McBride, Keyon Harrold ou Roberta Flack. En outre, il a beaucoup joué et/ou enregistré avec Maxwell, Stevie Wonder et les icônes que sont Aretha Franklin et Whitney Houston.

Mais l'héritage de Shedrick Mitchell ne se résume pas à la liste des musiciens de renom qui n'ont cessé de faire appel à son art pendant plus de deux décennies. "Je ne peux pas laisser mon héritage en disant simplement que je suis le gars derrière la musique. J'ai aussi des choses à dire sur cette musique". Comme s'il y avait un doute sur les sages conseils de son père, ce message allait redoubler d'urgence dans les jours suivants, lorsque Shedrick Mitchell lui-même tomba malade en mars 2020. Alors que les symptômes du Covid s'emparaient de lui de manière féroce et rapide, Shedrick Mitchell s'est évanoui dans sa maison de Brooklyn avant d'avoir pu comprendre ce qui se passait. "Je me suis demandé : "Et si le Bon Dieu m'avait sorti de là ?". Quand je suis revenu à moi, mon esprit était clair comme de l'eau de roche. Je me suis promis que dès que je serais rétabli, je me mettrais au travail. J'ai passé le Covid sans séquelles par la suite, j'ai recommencé à faire de la musculation, puis je me suis dit que j'allais entrer en studio." Shedrick Mitchell a ainsi sorti trois projets de piano solo, et le jour de son anniversaire en août, il enregistrait son quatrième projet en un an.

à lire article Jazz Trotter : The Baylor Project - Generations

"Ce disque est comme une renaissance", dit Shedrick Mitchell. "J'ai sorti les trois autres albums en 2020, mais ce disque, le disque de jazz... c'est le bon. C'est un retour à ce dont les gens se souviennent lors de mon arrivée sur la scène, et c'est certainement une continuation... maintenant, je suis beaucoup plus mature dans mon jeu. J'ai tellement de choses à dire, et tellement de choses à offrir. Donc, c'est une renaissance de moi et de mon état d'esprit en tant qu'artiste et en tant que leader."

(extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)