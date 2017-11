Jazz Bonus : Seal - Standards

Sur « Standards », son dixième album studio chez Decca Records/Virgin EMI, Seal met sa voix inimitable au service de certains des plus grands standards du jazz et du swing jamais composés. Au sommet de son art depuis trente ans, la légende britannique de la soul insuffle une vie nouvelle à ces titres inoubliables et rend hommage à des légendes telles que Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Nina Simone.

A écouter dans l'émission sur Olivier Bogé émission Open jazz L'actualité du jazz : Olivier Bogé et les fantômes de sa jeunesse