Jazz Bonus : Scopes - Scopes

A l'origine, ils se sont rencontrés à New York où ils habitaient depuis plusieurs années. C’est là qu’ils se sont produits dans divers projets avec le pianiste français Tony Tixier, créant ainsi la base d'une collaboration complétée par le saxophoniste alto néerlandais Ben van Gelder.

Créé en 2018, le quartet a déjà commencé à faire parler de lui en effectuant des tournées en Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Leurs racines dans la tradition du jazz sont évidentes, mais la quête de Scopes d'un "sens de la pulsion" a façonné un monde sonore jeune et épuré qui fait appel à des influences plus larges. Tom Berkmann décrit leur nom de groupe comme "un cadre à l'intérieur duquel nous pouvons être créatifs à l'infini ; un 'terrain de jeu musical' où nous pouvons nous ouvrir de différentes manières".

“Je m'intéresse à la façon dont les gens " entendent " la musique - ce qui se passe dans leur tête quand ils l'écoutent ", révèle Tom Berkmann. "Ce que j'aime tant dans le jazz, c'est que, même s'il y a beaucoup d'informations communiquées, il y a tellement de pensées et d'associations qui surgissent auxquelles on ne pense pas d'habitude. Pour moi, en tant que musicien, c'est une excellente chose et j'espère que “ Scopes ” aura cet effet sur les auditeurs pour qu’ils puissent se concentrer."