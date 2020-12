Jazz Bonus : Saxicola Rubi - Ornithologismes

« Ornithologismes » n’est pas un hommage à Charlie Parker (quoique...) mais plutôt un clin d'œil amusé aux mondes des oiseaux, à leurs discours enfiévrés, leurs piaillements, leur douce folie et leurs prises de becs.

Le duo Saxicola Rubi a été créé en 2018 lors d’une rencontre impromptue entre les deux musiciens pendant le festival de Jazz en Comminges (31).

Ce duo original est un dialogue en miroir entre saxophone soprano et clarinette basse, un palindrome musical parfait à deux faces. Il est soutenu par le réseau Occijazz et a ainsi pu bénéficier de plusieurs résidences de création en 2019. Après plusieurs mois de concerts dans des lieux très variés, la musique de Dirk Vogeler et de Laurent Rochelle a été enregistrée en décembre 2019 au studio des Arpenteurs (31).

L’album propose une reprise du saxophoniste allemand Joachim Gellert et douze compositions originales écrites par les deux compères oiseleurs-souffleurs-improvisateurs.

(extrait du communiqué de presse)

Dirk Vogeler (clarinette basse, saxophone soprano)

Laurent Rochelle (clarinette basse, saxophone soprano)