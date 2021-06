Jazz Bonus : Sarrazy, Rochelle - Cyclotimic Songs

Le duo Marc Sarrazy Laurent Rochelle poursuit ses expérimentations avec son nouvel album "Cyclotimic Songs" dans lequel ils revisitent leur répertoire en utilisant l'art du Cut-Up.

"Cyclotimic Songs" consiste à donner vie à une sorte de Frankenstein musical. Comment ? En utilisant des morceaux déjà enregistrés en duo acoustique par Marc Sarrazy et Laurent Rochelle (piano - clarinette basse ou saxophone soprano), morceaux présents sur leurs albums "Intranquillité" (2007) et "Chansons pour l’oreille gauche" (2018), et en s’en servant de matière première. Après dissections sonores multiples, des fragments musicaux sont assemblés, réorganisés, recomposés avec de nouveaux ingrédients musicaux pour créer des partitions originales avec des invités et de la voix.

De nouvelles musiques prennent ainsi vie, fort éloignées du matériau de base. Particulièrement coloré, le résultat d’ensemble oscille entre pop-jazz, électro, ballades minimalistes, poésie onirique et explorations cinégéniques (Fantômas, John Malkovich, le western spaghetti ou Bollywood sont ici convoqués !). Les morceaux défilent ainsi comme de petits films sonores.

Parmi les invités sur ce disque, on retrouve la chanteuse soul-jazz Manel Cheniti (Moving in Circles), le rappeur américain Mike Ladd (Talking to Malkovich) et l’écrivain Antoine Volodine (Buffalo IV).

(extrait du communiqué de presse)

Line-up :

Marc Sarrazy (piano, piano préparé, voix, texte)

Laurent Rochelle (saxophone soprano, voix, texte, programmation et arrangements)

Manel Cheniti (voix)

Mike Ladd (voix et texte)

Cyrille Marche (basse, contrebasse)

Frédéric Schadoroff (piano électrique solo)

Antoine Volodine (voix et texte)