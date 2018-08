Jazz Bonus : Sam Cooke - Four Classic Albums

C’est le moment d’oublier toutes les horribles histoires à propos du regretté Sam Cooke (22 janvier 1931 - 11 décembre 1964). Le fait que son label semblait vouloir le transformer en Elvis Presley noir, comme les cris à la trahison lorsqu’il a abandonné ses origines gospel et est entré dans la sphère pop, le tout aboutissant aux détails horribles et choquants de sa mort tragique (assassiné dans un motel en 1964). Il est temps de se détendre et d’écouter cette voix. Cette voix qui était vraiment angélique et qui pouvait chanter à peu près n’importe quoi, même le bottin téléphonique et le rendre irrésistiblement douloureux et joyeux à la fois.

