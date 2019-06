Jazz Bonus : Miles Davis - Rubberband of Life

En 1985, Miles Davis a surpris le monde la musique en quittant Columbia Records après 30 ans de collaboration pour rejoindre Warner Bros. Records. En octobre de cette même année, il démarre l'enregistrement de l'album Rubberband à Los Angeles, aux Ameraycan Studios, avec les producteurs Randy Hall et Zane Giles. Lors de ces séances, Miles Davis s'embarque dans une direction musicale radicalement différente en incluant des grooves funk et soul avec l'intention de recruter Al Jarreau et Chaka Khan. L'album ne sortira pas, et Miles Davis enregistrera Tutu à la place, laissant les titres de Rubberband inédits pendant plus de 30 ans.

L'an dernier, les fans de Miles Davis ont pu entrevoir un aperçu de l'album perdu du légendaire trompettiste lors de la sortie des quatre titres du Rubberband EP parus dans le cadre du Record Store Day ainsi qu'en version digitale. Rhino annonce aujourd'hui la parution des 11 titres de l'album Rubberband, qui seront disponibles pour la première fois le 6 septembre en CD, vinyle et versions digitales. L'album a été complété par les producteurs originaux –Hall et Giles – et le neveu de Miles Davis Vince Wilburn, Jr., qui avait joué de la batterie lors des séances d'enregistrement en 1985-86. “Rubberband Of Life” featuring Ledisi est disponible dès maintenant en version digitale. La pochette de cet album est illustrée par une toile originale peinte à l'époque par Miles Davis.

“Oncle Miles serait fier. Randy, Zane, moi-même et toutes les personnes impliquées ont mis tout leur cœur et leur âme dans ‘The Rubberband Of Life,’” déclare Wilburn, Jr.

En 2017 – 32 ans après le début de l'enregistrement de Rubberband– Hall, Giles, et le neveu de Miles Davis Vince Wilburn, Jr., ont entrepris de finir cet album. La version finale comprend la participation de nombreux invités, dont les chanteuses Ledisi (nommée 12 fois aux Grammy Awards) et Lalah Hathaway (la fille du légendaire Donny Hathaway).

Miles Davis – qui joue de la trompette et des claviers sur l'album – était accompagné en studio par les claviéristes Adam Holzman, Neil Larsen et Wayne Linsey, le percussionniste Steve Reid, le saxophoniste Glen Burris et Wilburn, Jr. à la batterie. L'ingénieur du son des séances était Reggie Dozier, le frère de Lamont Dozier, qui faisait partie de la célèbre équipe de songwriters de la Motown Holland-Dozier-Holland.