Jazz Bonus : Round Trip Trio et Jason Palmer

Round Trip Trio est un trio parisien composé de Bruno Angelini au piano, Mauro Gargano à la contrebasse et Julien Augier à la batterie. L’idée d’associer une section rythmique française à un invité américain est née lors d’une discussion à New York entre le batteur Julien Augier et Dan, un ami musicien.

En effet, Julien Augier a passé douze ans aux États Unis dont six à New York. Dan lui exprime son désir de tourner en Europe, d’y développer ses idées et sa carrière mais ne sait comment trouver une section rythmique européenne pour partager sa musique. C’est lors de son retour en France que Julien fait la connaissance de Mauro Gargano puis de Bruno Angelini. C’est ensemble qu’ils décident de former le Round Trip Trio + Guest et de se focaliser sur des rencontres transatlantiques avec Jason Palmer mais aussi d’autres excellents solistes parmi les contacts de Julien.

L’idée est donc d’organiser à terme des tournées différenciées avec plusieurs solistes, de travailler dans l’effervescence afin de réinterpréter leur compositions pour une création originale entre deux univers culturels, aboutissant à un enregistrement - live ou studio - en fin de parcours.

Leur premier album, « Travelling High », vient de paraître chez Fresh Sound New Talent avec en invité le trompettiste Jason Palmer.

