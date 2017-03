Jazz Bonus : Roland Hanna - Child of Gemini

Roland Hanna est l'un des musiciens de jazz les plus enracinés dans la musique classique. Il est diplômé de la prestigieuse Julliard School of Music de New York et a travaillé avec des artistes tels que Charles Mingus, Elvin Jones, Sarah Vaughan et Jim Hall. Bien que Hanna avait initialement prévu les morceaux comme une suite pour violoncelle et ensemble de jazz, les membres du trio de « Child of Gemini », le contrebassiste Dave Holland et le batteur Daniel Humair s'intègrent parfaitement dans le changement de plans.

Dave Holland venait de prendre congé de Miles Davis, et Humair était sur le point de partir en tournée avec Oscar Peterson. Prelude combine Jean-Sébastien Bach et un backbeat de jazz-rock ! Écrit pour Gemini, l'épouse de Roland Hanna, « Child of Gemini » dépeint son « humeur changeante et définitivement résolue ».