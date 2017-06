Jazz Bonus : Roberto Magris - Prague After Dark

Le pianiste italien Roberto Magris, le bassiste tchèque František Uhlíř et le bassiste tchèque Jaromír Helešic (Muh Trio) sont amis depuis plus de 25 ans et se sont rendus à Prague et en Europe plusieurs fois ensemble depuis les années 1980. Ce n'est que récemment qu' ils ont décidé de se réunir à nouveau et de continuer à créer plus de musique ensemble. Dans « Prague After Dark » qui paraît chez J Mood, seuls quelques standards sont parsemés, le reste étant des compositions originales de Magris et Uhlir.

Roberto Magris (piano)

František Uhlíř (basse)

Jaromír Helešic (batterie)