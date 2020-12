Jazz Bonus : René Urtreger, Kurt Rosenwinkel - Piano Solo" LP3 45-Records

LP3 45-Records, nouveau label de jazz dont les albums sortiront exclusivement en format vinyle et digital, est le fruit de l’association de trois musiciens de jazz de renommée internationale Luigi Grasso, Yaron Herman et Laurent Courthaliac avec chef d’entreprise Peter Schnur.

De cette diversité est né le projet d’enregistrer « The Finest Jazz Performers » dans leur lieu de vie, ce qui confère une intimité d’expression rare aux artistes qui participent à l’aventure. Chaque album 3 titres est millésimé.

Les artistes enregistrés reflètent les univers des trois fondateurs du label et de leurs rencontres musicales au cours de ces vingt dernières années. Ce label est avant tout une histoire d’amitié et de reconnaissance entre musiciens.

La qualité est au centre de LP3 45-Records, qualité artistique et son audiophile. « Less is more » est un concept de disque court et ambitieux. Le label sélectionne avec les musiciens les trois meilleures prises de chaque session d’enregistrement. Le choix du format 33 tours 3 titres permet une qualité de son d’excellence.

Les deux premiers enregistrements ont été capturés chez Laurent Courthaliac «At Barloyd’s». Le rythme de sortie sera de 6 albums par an. Pour débuter, deux albums sortent le 18 décembre 2020 : Kurt Rosenwinkel et René Urtreger, puis en 2021 Nicole Glover, Alexander Claffy, Kevin Hays, Yotam Silberstein, Johnny O’Neal, Paul Sikivie, David Kikoski et Peter Bernstein, qui seront enregistrés à New York.

Les disques vinyles seront disponibles en précommande et à l’achat sur diggersfactory.com. L’achat d’un album physique sur digersfactory.com donnera accès gratuitement au format digital. LP3 45-Records sera disponible uniquement sur Apple Music pour les achats en digital. Le label a décidé de ne pas proposer sa musique en streaming.

KURT ROSENWINKEL - PIANO SOLO

Saviez-vous que le premier instrument de Kurt Rosenwinkel, est le piano ?

Le guitariste américain enregistre enfin un album en Piano Solo, capturé dans l’intimité d’un appartement parisien. Trois compositions figurent sur cet opus : Lost Song, qui avait été perdue, puis retrouvée une semaine avant la séance, Mister Hope en hommage au grand pianiste bebop Elmo Hope et Sole, l’une de ses pièces les plus récentes.

RENÉ URTREGER - PIANO SOLO

René Urtreger, jazzman de légende qui a enregistré avec Miles Davis, Lester Young, Chet Baker ou encore Serge Gainsbourg, nous offre dans l’intimité d’un appartement parisien trois de ses compositions en piano solo. Sous ses doigts, une musique intemporelle et d’une fraîcheur inouïe : Saint-Eustache, Paloma et Valse pour Jeanne. (extrait du communiqué de presse)

