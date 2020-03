Jazz Bonus : Raul Midon - The Mirror

“The Mirror” de Raul Midón, splendide vocaliste et guitariste, paraît le 13 mars chez Artistry/Mack Avenue.

“Midón a un baryton magnifiquement contrôlé qui peut exprimer tout ce qu'il veut, de la tendresse à la passion... Et le gars sait jouer". - The Guardian.

L'auteur-compositeur-interprète et guitariste Raul Midón est sur une lancée indéniable. Après avoir été nominé aux GRAMMY® Awards pour ses deux précédents albums chez Artistry Music/Mack Avenue, “Bad Ass & Blind” et “If You Really Want”, chacun pour le meilleur album de jazz vocal - il revient avec son 11e album studio et son quatrième pour le label : “The Mirror”, qui sort ce vendredi 13 mars 2020.

Avec “The Mirror” Midón innove, notamment avec deux morceaux de spoken word en solo (If I Could See et One Day Without War). L'album propose également des rencontres en studio avec des coloristes de jazz chevronnés tels que le vibraphoniste Joe Locke (A Certain Café), ainsi qu'une collaboration d'écriture avec le pianiste Gerald Clayton, Deep Dry Ocean. Un autre point fort est la ballade jazz Cold Cuts and Coffee, qui a fait ses preuves sur la route, tandis que le titre The Mirror séduit par son groove tropical facile, sa sophistication lyrique et la guitare électrique fluide de Midón. NPR s’est enthousiasmé, dans l’émission "Tiny Desk Concert" : " Raul Midón vit dans un monde de sons. Aveugle depuis sa naissance, l'interprétation que fait Midón de son environnement est sans frontière. Il chante avec la passion des meilleurs chanteurs de soul classique, et ses coups d’éclat instrumentaux côtoient les musiciens de jazz les plus accomplis ".

à lire aussi article Jazz Bonus : Raul Midón - If You Really Want

À propos de “The Mirror”, Raul Midón explique : "J'ai produit cet album et j'y ai réfléchi comme pour tous mes disques. Mais il est donc important que je me surprenne moi-même et que je surprenne mes auditeurs. Prenez les morceaux parlés, par exemple. J'ai grandi en écoutant des artistes qui étaient rappeurs avant le rap, comme Gil Scott-Heron, donc j'ai toujours voulu avoir ce genre d'approche. Je pense que le fait de m'entendre prononcer les mots sur la musique la rend particulièrement personnelle - ce qui est particulièrement vrai avec If I Could See, où je parle de quelque chose de très intime pour moi". Sur ce thème lyrique, l'un des joyaux vocaux de l'album est Disguise, un numéro habilement romantique où Midón chante ses pouvoirs de perception : "Je sais que tu vois les choses différemment / Mais pour moi, ce n'est pas ton apparence / Mais ce que tu as à dire... Ne regarde pas mes yeux / Il n'y a rien à en déduire / Tu sais que je suis sage / Parce que je peux entendre à travers toi."

À propos des musiciens de premier plan qui le rejoignent sur “The Mirror”, Midón déclare : "La titre A Certain Café raconte comment le temps peut sembler s'arrêter à certains moments et qu'on ne l'oublie jamais. Comme j'ai travaillé avec Joe Locke en concert et en studio à plusieurs reprises, je savais que son vibraphone serait idéal pour donner à la chanson ce chatoiement nostalgique. J'ai adoré le son de Joe depuis que je l'ai entendu pour la première fois dans les années 1970. J'aimais aussi Manhattan Transfer depuis mon enfance et le fait que Janis Siegel, l’un des voix du groupe ait ajouté ses chœurs à I Love the Afternoon - avec Lauren Kinhan, une autre des plus grandes chanteuses d'harmonies au monde, qui vient elle des New York Voices, a été un vrai régal pour moi". Midón a découvert les talents du trompettiste Gary Alesbrook via Instagram, lorsque le jeune musicien anglais a posté sa transcription de l'un des solos virtuels de "trompette de bouche" qui font la marque de fabrique du chanteur. "Quand j'ai entendu Gary faire cela sur Instagram, j'ai trouvé ça cool - mais j'ai aussi réalisé que c'est un trompettiste merveilleux", dit Midón. Je suis si heureux d'avoir pu obtenir son bugle pour ce disque, sur Disguise.

à lire aussi article Jazz Bonus : Raul Midón n'hésite pas

Pour Deep Dry Ocean, Midón a mis des mots sur ce qu'il appelle une "mystérieuse mélodie" de Gerald Clayton, un ancien partenaire de route et en studio. Mais en plus des airs atmosphériques, des grooves tropicaux et des ballades de jazz, “The Mirror” comprend également le morceau aux accents soul I Really Want to See You Again et un morceau à l'ambiance pop contemporaine, You're the One. Pourtant, même ce numéro de flirt trouve que Midón se glisse dans quelque chose de nouveau. "Je n'ai pas écrit de chansons politiques, dit-il, mais avec You're the One, même si c'est une chanson d'amour, je pense à ce que nous devons tous vivre : 'Rien d'autre que le chaos, la folie et la douleur / Le courage et la sagesse sont méprisés / Un commandant en chef avec un cerveau en moins / Avec l'amour, nous pouvons vaincre la honte. Oui, ces paroles viennent du cœur - de vraies paroles... Je veux être aussi fidèle à moi-même que possible, tant sur le plan des paroles que de la musique, et j'espère que cela atteindra les gens. Je me sens chanceux d'avoir un public dans le monde entier qui se soucie de m'entendre chanter et de m'exprimer. Avec ce nouvel album, j'ai hâte que mes auditeurs fassent un autre tour avec moi".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)