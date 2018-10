Jazz Bonus : Raul Midón - If You Really Want

Le New York Post dit de lui qu’il est un groupe à lui tout seul qui transforme sa guitare en un orchestre et sa voix en chorus. Cette fois pour ce nouvel album « If You Really Want » qui paraît chez Artistry, la voix et la guitare de Raul Midón sont accompagnées du réputé Metropole Orkest (récompensé par un Grammy) sous la direction de Vince Mendoza (également détenteur d’un Grammy).

