Jazz Bonus : Qwest TV

Le 13 juillet dernier, en direct du Montreux Jazz Festival, le producteur légendaire Quincy Jones et le programmateur Reza Ackbaraly ont annoncé la création de Qwest TV, le nouveau média audiovisuel dédié au jazz et à ses musiques connexes.

Let the kids know what the roots are all about

_Pour Quincy Jones, _"Il est temps de montrer aux jeunes ce que sont leurs racines. La genèse et l’évolution du jazz et du blues, c’est une histoire incroyable qui nous implique tous, ces genres ont contribué à unifier le monde tel qu’il est. Qwest TV, c’est être côte à côte avec l’avenir de ce monde, les jeunes générations.”

A worldwide place where you can find curated content

_*Pour *_Reza Ackbaraly,“Qwest TV représentera autant les musiques africaines que des archives de jazz, comme par exemple celles de la RSI en Italie ou de l’INA en France. Il s’agira d’introduire une certaine histoire de la musique et également ce qui se passe aujourd’hui, plonger dans les racines du jazz, du blues et des musiques traditionnelles, mais aussi découvrir les musiques électroniques. Qwest TV veut être une place mondiale où trouver du contenu de haute qualité savamment sélectionné, tout en créant un esprit propre à ces musiques live.”

Lors de cette présentation, ces deux fervents défenseurs de la musique ont donné le top départ à cette nouvelle plateforme, qui ambitionne de bouleverser l’accès au jazz et à l’incroyable diversité des traditions musicales d’une manière complètement inédite.

L’ouverture de la campagne de pré-lancement internationale sur Kickstarter a eu lieu le 06 septembre.

Lancée à l’occasion de l’hommage aux années « A&M » de Quincy Jones sur la scène mythique du Hollywood Bowl de Los Angeles, cette campagne a pour objectif de recruter les premiers « abonnés co-fondateurs ». Chacun pourra ainsi soutenir le projet et bénéficier d’avantages inédits en fonction de sa participation : Gold, Silver, Bronze.

Une opportunité exclusive :

de co-créer Qwest TV en profitant d’un accès Premium au service et à ses équipes pendant un an ;

de bénéficier d’avantages inédits disponibles en éditions limitées, comme par exemple en devenant co-producteur d'un programme Qwest TV ou en gagnant des casques audio ou des places pour les soirées de lancement (Londres / Paris / NYC / L.A) ;

et pour les connaisseurs, la possibilité de profiter de dotations exceptionnelles dédicacées et issues de la collection personnelle de Quincy Jones (vinyles, disques d’or et de platine).

De Marcus Miller à Erykah Badu et de Questlove à Erik Truffaz, tous ont témoigné avec enthousiasme leur soutien à ce média innovant, authentique et de qualité, à l’image de la musique qu’ils défendent.

Ils ont été les premiers à se confier à Qwest TV.

Malgré l’abondance de contenus présents sur le web, aucun média international prescripteur dans le secteur du jazz et de ses musiques connexes n’avait encore vu le jour. Tous les mois, un artiste curateur sera invité pour présenter sa sélection de programmes sur Qwest TV. Quincy Jones inaugurera en personne le service avec une sélection de 10 programmes au moment du lancement officiel. De plus, à l’image des pochettes de disque, chaque programme présenté sera accompagné de notes (liner notes en anglais) réalisées avec pédagogie par des contributeurs qualifiés (journalistes, producteurs, éditeurs).

Un partenariat France Musique.

