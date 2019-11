Jazz Bonus : Play Doh de Carmen Sandim

Une fois de plus, Carmen Sandim fait participer son mentor le pianiste Art Lande en tant que producteur. Il en résulte ce recueil de compositions aussi complexes qu’expressives, allant du septet au quartet avec piano, guitare, basse et batterie. L’album tire son inspiration de la musique brésilienne, du jazz moderne et même du rock.

Shane Endsley ​ (trompette)

Alex Heitlinger ​ (trombone)

​Bruce Williamson ​ (flûte, clarinette, sax alto)

​​Carmen Sandim (piano, composition)

Khabu Doug Young (guitare)

​Bill McCrossen ​ (contrebasse)

​Dru Heller ​ (batterie)