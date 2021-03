Jazz Bonus : Pierrejean Gaucher - Zappe Satie

Frank Zappa, Erik Satie, même combat ! Pour Pierrejean Gaucher c’est une évidence. Sortie ce 12 mars chez Musiclip de “Pierrejean Gaucher zappe Satie”.

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son nom avec divers groupes et projets (Abus Dangereux, New Trio, Phileas Band, les 2G, Melody makers…), le guitariste et compositeur Pierrejean Gaucher n’a jamais caché ses influences, notamment celle de Frank Zappa auquel il a souvent consacré des plages dans ses albums. Aussi, 20 ans après son Zappe Zappa, Pierrejean Gaucher a eu l’envie de réitérer cette démarche, mais cette fois-ci autour de l’univers musical d’Erik Satie.

Il explique son choix : “Erik Satie était précurseur de toutes les musiques du XXème siècle. L’évidence m’est apparue après m’être plongé dans l’univers de ce musicien fantasque, décalé par rapport à son époque. Musique contemporaine, jazz, pop-rock, chanson… beaucoup s’en inspirent, sciemment ou pas. Après avoir rendu hommage à Frank Zappa (“Zappe Zappa”), j’ai découvert que Satie était, d’une certaine façon, le « grand-père spirituel » du génial moustachu”

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Pierrejean Gaucher : la fusion jazz de Zappa et Satie

Pour mener à bien cette aventure et donner un souffle nouveau à sa musique, le guitariste s’est entouré de jeunes et brillants musiciens qui font l’actualité du jazz en France depuis quelques années (Orchestre National de Jazz, Ping Machine, PJ5, Sweet Dog, Sarab…)

à réécouter AUDIO 1h 25mn émission Le Matin des musiciens Frank Zappa et le jazz, avec Pierrejean Gaucher

Leur fougue, leur énergie, leurs cultures musicales et leur enthousiasme pour le projet, alliés au répertoire écrit par Pierrejean Gaucher, font de cet album l’un de ses plus aboutis, brassant à travers Satie, tous les univers abordés dans ses disques précédents.

(extrait du communiqué de presse)