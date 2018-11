Jazz Bonus : Peter McEachern - Bone Code

Peter McEachern collabore depuis longtemps avec Mario Pavone et cela remonte au moment où il avait jouait avec Michael Sarin au début des années 90. Les trois musiciens s’étaient même retrouvés en studio pour “Insomnia” de Thomas Chapin, dans le cadre de Chapin's Trio Plus Brass, un formidable octet. Par la suite Peter McEachern a retourné l'invitation de Thomas Chapin en lui demandant de jouer sur son CD «Shockwave». Leurs chemins ont continué à se croiser au fil des ans. Mario Pavone a invité le tromboniste pour six de ses disques et se sont souvent produits en duo.

«Bone-Code», qui paraît chez Clean Feed est l'aboutissement de ces expériences, mais aussi le fruit d’influences inattendues comme celle de Peter McEachern avec le compositeur minimaliste LaMonte Young et ses recherches sur la musique monophonique et microtonale. En prime, ceci est couplé au feeling du blues développé au fil des douze années de collaboration du tromboniste avec le bluesman Clarence «Gatemouth» Brown.

Tout cela se rassemble dans cet album consacré à son ami le tromboniste Roswell Rudd. Il illustre la passion de Peter McEachern pour ce format singulier du trio de trombone, initié par des artistes tels qu'Albert Mangelsdorff, Ray Anderson et George Lewis pour allier tradition et innovation.

Peter McEachern (trombone)

Mario Pavone (contrebasse)

Michael Sarin (batterie)