Jazz Bonus : Paul McCandless - Morning Sun

"Morning Sun : Adventures with Oboe – Paul McCandless with the Paul Winter Consort, A Retrospective" sorti chez Living Music est une dédicace de Paul McCandless à un autre hautboïste, le regretté Sir George Martin, le célèbre producteur des Beatles, mais aussi producteur de l'album du Paul Winter Consort, “Icarus”. Dans son autobiographie, “Playback”, George Martin a donné au Consort le coup de pouce de toute une vie, se référant à “Icarus” comme "le meilleur disque que j'ai jamais réalisé."

Accompagné d’un livret de 32 pages contenant une chronique de Paul Winter, qui présente un récit à la première personne de l'histoire du groupe Paul Winter Consort et les moments mémorables que Winter a partagé avec Paul McCandless au fil des ans, ainsi que des notes sur chaque piste et des photos sélectionnées.

"Avec cette anthologie, je me suis mis à rassembler l’œuvre magistrale de Paul McCandless et j'ai constaté que c’est aussi devenu, bien involontairement, une rétrospective du Paul Winter Consort, la plus vaste à ce jour. En écoutant tout l'album, je suis ravi de chaque note.” explique Paul Winter.