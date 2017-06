Jazz Bonus : Oscar Hernandez - The Art of Latin Jazz

Actuellement au milieu de sa carrière prestigieuse en tant que fondateur et leader du Spanish Harlem Orchestra, directeur musical de Rubén Blades, ainsi que pianiste, arrangeur et producteur pour certains des plus grands noms de la musique latine contemporaine, le triple lauréat au Grammy Oscar Hernández prend un moment pour lui-même et son quintet pour nouvel album « The Art of Latin Jazz ». S'inspirant de ses multiples expériences musicales, Hernandez a écrit dix morceaux originaux pour jouer avec son ensemble basé à Los Angeles, mettant en vedette le légendaire saxophoniste Justo Almario, avec en invité spécial le trompettiste de San Diego Gilbert Castellanos, ainsi que le batteur Jimmy Branly, le bassiste Jorge "Sawa" Perez, et la percussionniste Christian Moraga.