Jazz Bonus : Ornette Coleman "New York is Now & Love Call Revisited"

Dans sa série Revisited, le label ezz-thetics nous offre “New York Is now & Love Call” d’Ornette Coleman, deux albums clef du printemps 1968 qu’il s’agit de faire sortir de l’ombre !

“New York is Now” et “Love Call” sont rarement mentionnés dans les études sur la musique d'Ornette Coleman et ils sont souvent passés sous silence lorsqu'ils sont cités... Même dans les critiques centrées sur les enregistrements d’Ornette pour Blue Note entre 1965 et 1968, ces albums ont tendance à être éclipsés par les deux volumes de “At the “Golden Circle, Stockholm”... Pourtant, ces dernières sessions avant le départ de Coleman pour Impulse! sont des albums pivots et influents qui méritent d'être réévalués. Note du livret par Bill Shoemaker, traduit par Hortense le Blouc’h et Alex Dutilh.