Jazz Bonus : Orlando Cachaito Lopez - Cachaito

En 2001, quatre ans après la sortie de l'album devenu mythique “Buena Vista Social Club”, Nick Gold de World Circuit produit l'album éponyme de Cachaito. Cet enregistrement est considéré par certains comme le meilleur de toute la collection "Buena Vista Social Club"… Cachaito est très souvent considéré comme le meilleur contrebassiste de Cuba ; maître du groove, il est surnommé le “battement de coeur” du Buena Vista Social Club et est le seul musicien à avoir joué sur chacun des morceaux de tous les albums de la collection.

Dans cet album solo, Cachaito créé quelque chose de très personnel et unique, un nouveau son, une nouvelle instrumentation et une nouvelle approche ; au coeur même de l’album réside l’équipe formée par Cachaito à la basse et son phénoménal partenaire Miguel “Angà” Diaz aux congas. Le musicien propose une oeuvre musicale mêlant le jazz aux musiques du monde au travers de duos avec les grands Ibrahim Ferrer, Pee Wee Ellis et même le DJ français Dee Nasty.

L’instrumentation de cet album marque un véritable tournant dans la musique cubaine. A la place des habituels piano et tres (guitare traditionnelle cubaine), l’ensemble de base est constitué de la guitare électrique, tenue par Manuel Galbàn le premier guitariste surf cubain des années 60 et de l’orgue Hammond, joué par le Jamaïcain Bigga Morrison. Malgré la proximité des deux îles, le son de l'orgue Hammond, si familier dans le reggae, était encore peu connu à Cuba à cette époque.

“Cachaito” est un album unique, joué par un ensemble unique qui défie toute catégorisation.