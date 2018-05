Jazz Bonus : Orcastratum - Orcastratum

ORCA - dérivé du latin “Orcinus”, pour l’orque, que le naturaliste suédois Carl Linnaeus (père de la taxonomie moderne) qualifiait en 1758 de… sophistiqué, mystérieux et intelligent.

STRATUM - un groupe catégorisant une population.

Le premier album d' Orcastratum, qui paraît le 18 mai chez Compuctio, a été produit à Londres, enregistré live et filmé aux Dean Street Studios de Soho, et mixé dans les célèbres Kensaltown Studios. Orcastratum est le fruit de réflexions musicales opérées par le britannique Glen Scott, compositeur, musicien de studio, arrangeur, ingénieur du son et réalisateur ayant reçu de nombreuses distinctions.

"Le stimulus est venu d'un besoin personnel de créer une musique qui se détourne des conventions de la musique mainstream d’aujourd’hui et de son caractère parfois trop prédictible. L'expression de la musique et de cette forme d’art est une part essentielle de mon équilibre quotidien et me sert en quelque sorte de thérapie. Avec Orastratum, je continue la quête de mon âme, en espérant me procurer, ainsi qu’aux autres, une inspiration sans limite". En plus des ses albums et singles solos, la liste des collaborations de Glen Scott est aussi impressionnante que variée : Mary.J.Blige, Craig David, Backstreet Boys, Eric Bibb, James Morrison, Buika, Beverley Knight, Ron Sexsmith, M-People, Cat Stevens, Dr.Robert, James Blunt, Mike Posner, Shawn Mendes …

La philosophie d’ Orcastratum est de changer de musiciens à chaque album. On retrouve sur ce premier album certains des musiciens internationaux les plus prestigieux et les plus demandés.

Avec :

Eric Bibb, chant et guitare (NYC)

Solo Cissokho, chant et kora (Sénégal)

Binker Golding, saxophone (GB)

Shaneeka Simon, chant (GB)

BERG, chant (Suède)

Comme le dit Eric Bibb : “Cela fait des années que Glen Scott est mon camarade et collaborateur, en studios et sur scène. Musicalement, c’est mon âme soeur ! Orcastratum, c’estcomme un polaroïd sonore et intemporelde la vision de Glen et je suis honoré d'être sur la photo”