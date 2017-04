Jazz Bonus : Offshore - « Shorewards »

Le label carhaisien Paker Prod présente le nouvel album du groupe Offshore, « Shorewards » (parution le 17 avril). Ce collectif de musiciens de renom se réunit autour du guitariste brestois, Jacques Pellen.

Voilà l’une des décantations musicales dont l’alchimiste Jacques Pellen détient le secret. Cette fois, la pierre philosophale, travaillée depuis 2004 à la périphérie de la Celtic Procession, ce collectif à géométrie variable, est un accord parfait entre quatre artistes baroudeurs de talent : le guitariste finistérien Jacques Pellen, le bassiste Étienne Callac, « voix majeure en Bretagne », le batteur algérois Karim Ziad, complice sans frontières de Joe Zawinul, Nguyen Le ou Bojan Z l’illustre flûtiste Sylvain Barou, chercheur infatigable d’univers onirico-électroniques.

Tous sont réunis sous l’égide d’un « crossover » stylistique où s’entrecroisent volontiers, avec équilibre et harmonie, sonorités celtiques, jazz brillant, énergie rock, volutes maghrébines et rythmiques africaines aux vertus hypnotiques. Cette exploration à plusieurs voix, baptisée Offshore Quartet, est une effervescence de couleurs et d’influences aux allures de quête universelle.

Jacques Pellen (guitare)

Etienne Callac (basse électrique)

Sylvain Barrou (flûte, effets)

Karim Ziad (batterie, percussions, voix)