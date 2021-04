Jazz Bonus : Norah Jones - Til We Meet Again

La chanteuse et pianiste américaine Norah Jones publie son premier album live "‘Til We Meet Again", 14 titres enregistrés sur scène aux quatre coins du monde entre 2017 et 2019.

Après près de vingt ans et une carrière couronnée de 9 récompenses aux Grammy Awards, la chanteuse, compositrice et pianiste, Norah Jones présente son premier album live long format “Til We Meet Again” ce vendredi 16 avril chez Blue Note.

La collection inclut des prestations enregistrées entre 2017 et 2019 aux 4 coins du globe, dont les États- Unis, la France, l’Italie, le Brésil et l’Argentine. Le premier single It Was You a été enregistré au Ohana Festival à Dana Point, Californie en 2018 avec Pete Remm à l’orgue, Christopher Thomas à la basse et Brian Blade à la batterie. Plusieurs musiciens additionnels figurent également sur l’album dont le bassiste Jesse Murphy, le guitariste Jesse Harris, Jorge Continentino à la flûte traversière et Marcelo Costa aux percussions.

Les 14 titres choisis pour figurer sur “‘Til We Meet Again” parcourent la carrière de Norah Jonas, à commencer par le premier album “Come Away With Me” (Don’t Know Why, I’ve Got To See You Again, Cold, Cold Heart) et “Feels Like Home” sorti en 2004 (Sunrise, Those Sweet Words), ‘Little Broken Hearts’ datant de 2012 (After The Fall), ou encore “Day Breaks” sorti en 2016 (Flipside, Tragedy), avec également une série de titres plus récents (It Was You, Begin Again, Just A Little Bit, Falling et incluant I’ll Be Gone nommé aux Grammys).

L’album est ponctué par une performance solo magistrale au piano reprenant le titre Black Hole Sun du groupe Soundgarden, un hommage posthume à Chris Cornell enregistré au Fox Theatre de Détroit, quelques jours après la mort de ce dernier après à un concert donné dans la même salle.

Norah Jones

Norah Jones s’est fait connaître sur la scène internationale en février 2002 avec la sortie de “Come Away With Me”, qu’elle qualifie de “petit album plein de morosité”, porté par une nouvelle voix singulière qui allait devenir un phénomène international et dominer les Grammy Awards en 2003. Depuis Norah Jonas aura remporté 9 récompenses aux Grammy, vendu 50 millions d’albums et ses chansons auront été jouées plus de 6 milliards de fois en streaming à travers le monde.

Sa discographie comprend plusieurs albums personnels salués par les critiques et plébiscités par le public “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012), “Day Breaks” (2016) et “Pick Me Up Off The Floor” (2020)— ainsi que des albums enregistrés avec différents groupes The Little Willies, El Madmo et Puss N Boots avec Sasha Dobson et Catherine Popper qui ont sorti leur deuxième album Sister en 2020. La compilation “...Featuring Norah Jones” sortie en 2010 illustre son incroyable versatilité comprenant des rencontres avec des artistes aussi divers que Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock et les Foo Fighters.

Depuis 2018, Norah Jones poursuit son chemin, cette fois-ci accompagnée de Mavis Staples, Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball, Rodrigo Amarante ou encore Brian Blade, sur une série de collaborations dont certaines apparaissent sur la collection de singles “Begin Again” sortie en 2019.