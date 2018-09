Jazz Bonus : No Square - Bad Bus

Créé en juillet 1994, le quartet de jazz No Square a été fondé par le bassiste André Hahne. Le groupe a déjà à son actif neuf albums et il tourne dans le monde entier. « L'idée de départ a été de développer un jazz vivant et énergique. Notre musique se développe ensemble et chaque membre du groupe peut s'exprimer à part égale, ce qui nous anime, nous motive c'est le live».

«Bad Bus» qui paraît chez Brambus Records, est le dixième album de No Square. Il raconte les aventures, les concerts, les villes, les rencontres vécues depuis leurs débuts, en somme tout ce qui fait la vie d'un groupe en tournée. No Square propose un jazz énergique et actuel, avec des mélodies simples et des structures rythmiques complexes. C'est dans les mesures impaires et les polyrythmies que No Square trouve son terrain de jeu.

Matthieu Durmarque (saxophone)

Michael Haudenschild (piano)

André Hahne (contrebasse)

Lionel Friedli (batterie)