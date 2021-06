Jazz Bonus : MN Big Band - Gainsbourg and jazz

30 ans après la disparition de l’homme à la feuille de chou, le MNBigBand de Matthieu Notargiacomo apporte à la musique de Serge Gainsbourg un éclairage ostensiblement jazz à travers un double-album « Gainsbourg and Jazz »

Gainsbourg... Comment approcher aujourd’hui Serge Gainsbourg sans risquer de tomber dans une énième interprétation de l’homme et de son art ? Tout ou presque ayant en effet été dit sur lui, de l’homme, sa musique, sa pensée, ses affects... Et pourtant, qui plus que lui, 30 ans tout juste après sa disparition, incarne de manière aussi juste le mélange et l’ouverture.

Du personnage ambigu reste aujourd’hui l’amoureux du beau son et des belles lettres. Sa musique, faite de mélanges et de métissages, porte en elle une évidente propension à survivre à son créateur. C’est guidé par cette évidence que le projet Gainsbourg and jazz a vu le jour. Au-delà de la simple relecture, cette entreprise repose sur l’envie de perpétuer cette musique à la lumière d’un éclairage typiquement Jazz. Pourquoi le jazz ? Précisément parce que Gainsbourg est homme de jazz, dans tout ce que l’idée implique de prise de risque et de liberté

Gainsbourg and Jazz

En 2021, trente ans tout juste après sa disparition, rendons à Gainsbourg ce qui appartient à Serge : le jazz... Du Poinçonneur des Lilas jusqu’à You’re Under Arrest, la plume musicale et poétique de Serge Gainsbourg a toujours été trempée de Swing, de Reggae, de Funk, autant de variations déclinées et revendiquées du Jazz originel. On le sait, il a toujours aimé et suivi cette influence majeure. Et il est à parier qu’il n’aurait pas désavoué le magnifique projet de Matthieu Notargiacomo que nous vous présentons ici. Arrangeur inspiré, ce saxophoniste réussit le challenge ambitieux de réunir autour de sa vision jazz du répertoire multiple de l’idole une équipe de 10 musiciens émérites habitués des plus hauts lieux de la scène Jazz internationale. Autant de solistes talentueux qu’il a su rassembler pour faire naître son MNBigBand brillant, charismatique et tout entier dédié à l’hommage rendu.Toutes les périodes du maître synthétisées en un seul programme « jazzé » dont il a confié à Chloé Cailleton le soin de le vocaliser.

(extrait du communiqué de presse)

Le MNBIGBAND

Le MNBigBand est né en 2011 à l’initiative de Matthieu Notargiacomo, saxophoniste et arrangeur, qui a l’idée de rassembler autour de lui dix musiciens de Jazz professionnels issus de la région Rhône-Alpes. Il créé alors le projet Gainsbourg and Jazz, pour lequel il signe les arrangements et fait appel à la chanteuse nantaise Chloé Cailleton pour offrir aux textes de Gainsbourg cette relecture originale. En 2019, il sort un double album intitulé « Voyage intérieur », exclusivement fait de compositions instrumentales, à la manière d'un carnet de voyage musical. Ce disque recevra un très bon accueil par la presse spécialisée, dont un « Choc » de Jazz Magazine en mars 2020.

Line-up :

Chloé Cailleton - Chant

Matthieu Notargiacomo - Saxophone alto

Vincent Périer - Saxophone ténor & clarinette

Jean-Alain Boissy - Saxophone ténor

Rémy Jacquet - Saxophone baryton

Baptiste Sarat - Trompette

Julien Bertrand - Trompette

Franck Boyron - Trombone

Félix Edouard - Trombone

Rémi Ploton - Piano

Brice Berrerd - Contrebasse et basse

Francis Decroix - Batterie