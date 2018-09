Jazz Bonus : Miguel Zenón - Yo Soy la Tradición

Avec ses 11 albums en leader dont 4 chez Miel Music, le saxophoniste et compositeur Miguel Zenón a produit une œuvre d'une clarté surprenante, synthétisant et s'appuyant sur les formes folkloriques portoricaines.

« Yo Soy la Tradición », commandé par le David and Reva Logan Center for the Arts et le Hyde Park Jazz Festival, est une série de huit pièces pour saxophone alto et quatuor à cordes, qui réunit Miguel Zenón et le Spektral Quartet basé à Chicago. Cette musique de chambre ve bien au-delà de la formule d’un soliste soutenu par des cordes, le Spektral Quartet prenant un rôle central dans le développement des formes complexes de composition qui sont la marque de Miguel Zenón.

Avec cet album, Miguel Zenón a franchi une nouvelle étape dans son développement musical, une musique qui se situe à la fois à l’intersection et à l’avant-garde des traditions musicales dont lesquelles il baigne.

Miguel Zenón, alto saxophone

Spektral Quartet

Clara Lyon, Maeve Feinberg, violon

Doyle Armbrust, alto

Russell Rolen, violoncelle

en savoir plus émission Jazz été Jazz Montpellier du 21 juillet 2016 : Miguel Zenon Quartet