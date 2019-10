Jazz Bonus : Michel Camilo - Essence

Michel Camilo est compositeur et pianiste. Il est chef d'orchestre, conférencier et professeur. Il est aussi producteur ; il a remporté des Grammy, des Latin Grammy et des Emmy Awards. Il est le récipiendaire des plus hautes distinctions civiles de son pays natal, Saint-Domingue. L'art et la virtuosité de Michel Camilo font le pont entre le jazz, la musique classique, la pop et les musiques du monde.

Pour son 25ème album en tant que leader, Michel Camilo voulait faire quelque chose de spécial. Le pianiste dominicain s'est donné pour mission de célébrer en grande pompe l'ampleur de sa remarquable carrière, notamment en réunissant, pour la première fois en un quart de siècle, un all-star big band.

La plupart des morceaux n'ont précédemment été entendus qu'en trio, et n'ont pas été revisités en studio depuis les enregistrements originaux. Mais cela reflète bien la diversité des influences du compositeur, réunissant les différentes facettes de sa passion pour l'improvisation jazz, les racines latines et la formation classique. (extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

"Essence” est mon 25ème album. Cet enregistrement est une célébration de la créativité et de l'interaction entre ma section rythmique et une section de cuivres de premier ordre. Nous explorons ensemble des passages virtuoses stimulants et certaines de mes compositions les plus connues présentées ici dans un format élargi. L'exaltation de la "tension d'ensemble" qui se dégage de ces prestations a toujours été un élément important de mon approche musicale. " - Michel Camilo

Diego Urcola, John Walsh, Kalí Rodríguez-Peña, Michael Philip Mossman, Raúl Agraz (trompette, bugle)

Jason Jackson, Michael Dease, Steve Davis (trombone)

David Taylor (trombone basse)

Antonio Hart (saxophone alto, flûte)

Sharel Cassity (saxophone alto, clarinette)

Ralph Bowen (saxophone ténor, flûte)

Adam Kolker (saxophone ténor)

Frank Basile (saxophone baryton, clarinette basse)

Michel Camilo (piano)

Ricky Rodriguez (basse)

Cliff Almond (batterie)

Eliel Lazo (percussions, voix)