Jazz Bonus : Michael Zilber - Originals For The Originals

Le saxoponiste et compositeur de la Bay Area de San Francisco Michael Zilber a déjà enregistré 11 albums en leader et co-leader. Aujourd'hui, il rend hommage à sept maîtres du saxophone : Michael Brecker, Sonny Rollins, Dave Liebman, Wayne Shorter, Joe Henderson, John Coltrane et Paul Desmond .

Avec Dave Kikoski au piano, James Genus à la basse et Clarence Penn à la batterie, Michael Zilber a façonné ce bel hommage à ses héros : « Originals For The Originals », qui paraît chez Origin.