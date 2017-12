Jazz Bonus : Michael Mantler & Himiko Paganotti - Comment c'est

En déclarant qu’il n’était « plus capable d’ignorer plus longtemps les récents événements qui éclaboussent le monde de manière scandaleuse », le trompettiste et compositeur Michael Mantler quitte le monde de la musique abstraite pour interpeller notre quotidien. Ses textes, pour l’album “Comment C’est” paru chez ECM (), chantés par la chanteuse française Himiko Paganotti, répondent à ce qu’il appelle « l’environnement perverti de la haine, de la convoitise et de la corruption ». « Comment c’est » réagit violemment aux récents événements et aborde successivement la guerre, le terrorisme, les migrations, la pauvreté, la peur et l’état de désolation du monde en général.