Jazz Bonus : Matthieu Chazarenc - Canto II, Cançon

Avec “Canto”, en 2018, le message de Matthieu Chazarenc était clair, cap sur les mélodies qui invitent à la fête. Avec “Canto II - Cançon”, qui sort ce 26 mars chez Cristal / CC Prod, il récidive avec bonheur.

Originaire du grand sud-ouest, ayant grandi dans une famille de mélomanes et de musiciens, Matthieu Chazarenc suit un parcours d’études à la fois classique : Conservatoire de Toulouse, puis CNSM de Paris - classe de jazz, sous la direction de Daniel Humair, dont il sortira avec un 1er prix avec félicitations en 2003, à la fois sur le terrain du jazz et des musiques improvisées.

Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, “sideman” tout dévoué à la musique des autres, s’est décidé à l’aube de la quarantaine à publier un premier disque sous son nom : Canto, exact écho de ses sentiments du moment. Il choisit alors pour ce premier voyage, un équipage tout neuf, un groupe inédit avec Christophe Wallemme, grand maître des élégances fondamentales à la contrebasse, Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle et le jeune Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici de manière libre et lyrique, un nouveau souffle à la « boîte à frissons ».

Ce choix d’une instrumentation résolument tournée vers un son privilégiant l’acoustique, la note ciselée, l’amour de la mélodie et de la chanson, dans l’écoute, l’improvisation, la finesse des dynamiques, il le proclame à nouveau haut et fort dans ce “Canto II - Cançon” enregistré avec la même équipe réaffirmant ainsi la pérennité de ce groupe qui s’est soudé au fil de nombreux concerts et des tournées. “Canto II” présente douze morceaux : onze compositions originales inédites dont un hommage à Marcel Azzola : Place Jasmin, et un autre à son sud-ouest natal auquel il est très attaché : Garona morceau où il a invité un chœur. Sylvain Luc, guitariste que l’on ne présente plus, est guest sur trois titres et sur la reprise de Plus beau que tes yeux de Charles Aznavour dont Matthieu Chazarenc a été le dernier batteur. Que la fête de “Canto II” commence !

« Par pudeur donc et fidélité cathare, je dédie la fête d’aujourd’hui à d’autres que moi : à ma lignée gasconne, paysage et marinière, qui, souvent, ne savait même pas écrire et en l’honneur de laquelle tous les matins j’écris, au pays ou paradis que j’ai perdu, sans doute pour toujours, et dont l’absence pathétique demeure en moi présente, comme au coeur de tous ses exilés, la Garonne vive, sa lise légère et la langue musicale de ceux qu’elle irrigue et inspire ». Michel Serres

(extrait du communiqué de presse)

26 mars à 20h20 Live streaming depuisPetit Ducà Aix en Provence