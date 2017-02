Jazz Bonus : Masqualero

Ce premier album du groupe Norvégien Masqualero est paru en 1983, un classique du jazz norvégien. Il faut dire qu'a posteriori, la distribution ressemble à un all-star :

Nils Petter Molvaer (trompette)

Tore Brunborg (sax ténor et soprano)

Jon Balke (piano, Fender Rhodes)

Arild Andersen (contrebasse)

Jon Christensen (batterie)

C'est après avoir entendu Tore Brunborg et Nils Petter Molvaer dans un club d'Oslo qu'Arild Andersen décida de les inclure à ce qui allait être "The Arild Andersen / Jon Christensen quintet". En route pour leur tout premier concert à Kongsberg, les musiciens écoutèrent un enregistrement de Miles Davis en 1969 à Juan-les-Pins. Le morceau qui les fascina n'était autre que Masqualero, la composition de Wayne Shorter. Ils décidèrent de le jouer au concert du soir et d'en faire le nom du groupe. Le reste appartient à l'histoire…

Cet album a été enregistré en trois jours : 2 jours d'enregistrement en studio et un de mixage par Jan Erik Kongshaug au Talent Studio, huit morceaux originaux et un titre de Wayne Shorter. Les cinq titres originaux ajoutés en bonus à la version CD de 1996 ont également été enregistrés durant ces trois jours.