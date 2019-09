Jazz Bonus : Mary Stallings - Songs Were Made To Sing

Sur ce nouvel album “Songs Were Made To Sing”, qui paraît chez Smoke Sessions, la très singulière chanteuse Mary Stallings pose une véritable empreinte. Sur les 13 chansons, elle captive par le lyrisme de son interprétation et sa capacité à transformer des mélodies archi-connues en récits profondément personnels. « C'est incroyable de voir comment vous pouvez ressentir des choses dans votre cœur et dans votre esprit sans trouver les mots pour les dire », dit Mary Stallings. "Je sélectionne donc des mélodies qui me concernent personnellement, et une histoire en découle."

Mary Stallings a travaillé en étroite collaboration avec le pianiste David Hazeltine, qui a adapté les arrangements de l'album à la voix singulière de Stalling et à un très beau groupe, réunissant Eddie Henderson, Vincent Herring, David «Happy» Williams, Joe Farnsworth et Daniel Sadownick.

« Je vais avoir 80 ans et j'en suis très fière », proclame Mary Stallings. « Je suis le produit de tout ce que j'ai vécu dans ma vie et cela transparaît dans ma musique. Ma plus grande joie est de monter sur scène et que les gens écoutent mes histoires. »

(extrait du communiqué de presse)