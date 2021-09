Jazz Bonus : Martin Salemi - About Time

Le pianiste Martin Salemi présente “About Time”, son deuxième album en trio enregistré avec une toute nouvelle formation : Boris Schmidt à la contrebasse et Daniel Jonkers à la batterie.

Après son premier album "Short Stories" qui avait séduit par son mélange de grooves syncopés, de ballades lumineuses et de mélodies ciselées, Martin Salemi nous revient avec un album à l'ambiance feutrée, un album dont la cohérence du propos et la maturité du jeu confirment tout son talent. Avec "About Time", Martin Salemi et son trio réussissent à créer une œuvre à la fois dense, compacte et aérée, tout en laissant la musique respirer et sans jamais sembler la forcer.

On compte parmi ses influences Stefano Bollani ou Diederik Wissels, mais aussi des pianistes de la "nouvelle vague" américaine tels qu'Aaron Parks et Gerald Clayton, ou les grands maîtres que sont Keith Jarrett, Brad Mehldau ou encore Gonzalo Rubalcaba ; le tout teinté de l’esthétique ECM. Ses nombreuses influences n'ont pas empêché Martin de se créer une vraie identité : le pianiste aime prendre les contrepieds, ne pas être là où on l’attend. C’est cela qui rend sa musique aussi variée que très personnelle.

Martin Salemi (piano)

Boris Schmidt (contrebasse)

Daniel Jonkers (batterie)

Martin Salemi

Martin Salemi est né à Bruxelles en 1988. Ses parents sont tous deux artistes. Son père, qui joue de la guitare, l’initie très tôt à la musique. Il a commencé à apprendre le piano à l’âge de six ans et, en 2013, il a obtenu son master de piano jazz avec distinction au Koninklijk Conservatorium van Brussel.

​​Martin est actuellement impliqué dans deux projets personnels. Le groupe Ocmoc, qui a enregistré trois albums et a tourné dans toute l’Europe au cours des dix dernières années, et le Martin Salemi Trio, qui a sorti son premier album en 2017 sous le label Igloo et a voyagé du Royaume-Uni à l’Azerbaïdjan et l’Italie.

Le musicien Martin Salemi est également l’initiateur du projet Muzik1030, un projet inédit à Bruxelles. A la demande de plus de 75 musiciens schaerbeekois, la commune de Schaerbeek a décidé de créer un fonds de soutien destiné à aider les petits lieux à engager des musicien.ne.s. à un salaire minimum de 120 € par musicien. En 2021 (Covid) : 90 € payés par la commune et minimum 30 € payés par les bars. Le projet est le fruit d’une collaboration entre le musicien et les services de la Culture francophone, de la Culture néerlandophone et de la Dynamisation économique de Schaerbeek. Un projet qui pourrait entraîner les autres communes bruxelloises dans son sillage et assurer une amélioration des conditions dans les bars pour tous les musicien·ne·s.

