Jazz Bonus : Marta Arpini - Forest Light

Forest Light est le groupe réuni autour de la chanteuse italienne Marta Arpini. Le quintet est à la recherche d'un son qui relie l'imagination et l’intensité du jeu des musiciens. Ils utilisent les compositions de Marta pour donner vie à un univers d'enchantement profond. Le groupe combine l'atmosphère suggestive de l’univers de l'auteure-compositrice avec un langage coloré afin de raconter des histoires à partir de la trame des "chansons".

Marta Arpini est née à Crema en 1994 et étudie la musique depuis son enfance. Diplômée en chant jazz de Civici Corsi di Jazz à Milan, elle vient de terminer ses études au conservatoire d'Amsterdam où elle a travaillé sur des compositions originales pour ce nouveau projet Forest Light, demi-finaliste du Keep An Eye International Jazz Award en mars 2018.

Marta Arpini (voix)

Eduardo Cardinho (vibraphone)

Massimo Imperatore (guitare)

Mauro Cottone (contrebasse)

Giacomo Camilletti (batterie)