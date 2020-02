Jazz Bonus : Mardi Gras !

C’est aujourd’hui Mardi Gras. Le plus beau jour de l’année à New Orleans. On y respire par les oreilles.

A la Nouvelle -Orléans, cette fête est célébrée dès 1699. À l'origine, il consistait à rendre honneur à l'explorateur René-Robert Cavelier qui avait baptisé « point de Mardi gras » une terre proche de La Nouvelle-Orléans. En 1722, La Nouvelle-Orléans devient la capitale de la Louisiane. En 1857, des défilés de chars, de marching bands et de fanfares apparaissent.

Le Mardi gras à La Nouvelle-Orléans est, de nos jours, une immense fête, riche en animations et haute en couleur. La Nouvelle-Orléans se pare pour l'occasion de ses plus beaux atours, et la foule déguisée en violet, or et vert, se réunit dans les rues, autour de concerts de jazz, de défilés et de bals. Le violet symbolise la justice, le vert la foi et l'or représente le pouvoir. Pendant les défilés, des objets sont lancés aux passants : colliers, tasses et autres cadeaux. On déguste aussi des galettes des Rois.

Pendant le carnaval à La Nouvelle-Orléans, la ville tourne au ralenti, et seule la fête rythme le quotidien. C'est l'occasion pour tous de prendre des vacances. De nombreux commerces et rues sont fermés pendant la durée des festivités. Le pivot de la fête : des parades organisées par les krewes (de l’anglais crew, équipe, équipage), qui créent eux-mêmes leurs chars. Pendant les défilés, des milliers de spectateurs attrapent les colliers, tasses et autres divers objets que les membres présents sur les chars leur jettent. Les parades sont généralement composées d’une vingtaine de chars et d’une dizaine de fanfares.

Le point culminant des festivités a lieu évidemment le jour même du Mardi gras. Il donne lieu à une véritable bacchanale colorée dans le Vieux Carré (French Quarter) : couleurs des peaux, car la Nouvelle-Orléans est une ville métisse, mais aussi couleurs des costumes, des flambeaux et des décorations du Mardi gras. Partout prédominent le violet, le vert et l'or, les couleurs officielles de l'événement, que l'on retrouve même sur le King Cake, l'énorme gâteau emblème de Mardi gras.

