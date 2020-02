Jazz Bonus : Manuel Hermia - The Love Songs

Pour la sortie de “The Love Songs”, en trio, chez Jazz Avatars/L’Autre Distribution, Manuel Hermia ne s’est pas trompé de date. C’est la Saint-Valentin.

“The Love Songs” de Manuel Hermia, revisite quelques uns des plus beaux standards de jazz de façon instrumentale, dans toute la chaleur intimiste d’une formule sax-piano-contrebasse, qui laisse un énorme champ à la douceur et à la subtilité du son.

Avec un trio sans batterie “formule assez rare dans l’histoire du jazz, la texture sonore permet aisément d’aboutir à l’effet recherché, en se permettant d’aller tous les trois au plus doux dans le son”.

Avant chaque titre, les musiciens nous replongent verbalement dans le texte de la chanson d’origine, pour tenter d’en faire ressortir quelques bijoux de poésie propre à cette époque de Broadway. A partir de là, chacun peut se replonger plus en profondeur encore dans ces splendides mélodies connues de tous, ici magnifiées par des solistes hors pair.

(extrait du communiqué de presse)

“Ce projet “The Love Songs” est apparu comme une envie toute naturelle, d’une part de renouer avec les belles mélodies et harmonies des standards de jazz, d’autre part d’enregistrer un album jazz qui ait la même douceur que ce que j’avais approché avec mon projet “Le Murmure de l’Orient”, en musique du monde. L’envie d’un album de jazz qui swingue mais qu’on puisse mettre pour passer un moment en amoureux, entre amis, ou pour se glisser sous la couette, une musique dont l’intention soit à la fois profonde, intime et chaleureuse.” Manuel Hermia

Manuel Hermia (saxophone ténor, saxophone alto)

Pascal Mohy (piano)

Sam Gerstmans (contrebasse)