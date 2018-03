Jazz Bonus : Madame Classique et Mister Jazz

Voici l’histoire peu banale de Oscar, un petit orphelin à qui la chance sourit le soir où deux grands esprits de la musique se penchent sur son berceau. L’esprit du jazz, Mister jazz en personne, voit en Oscar un grand jazzman. L’esprit de la musique Classique, Madame Classique quant à elle, lui promet une brillante carrière de pianiste concertiste. Ainsi, l’enfant grandit et devient un véritable prodige du piano. Mais entre Classique et Jazz son coeur balance… Les deux esprits sauront dépasser leur ego et trouver la juste mesure quant à l’avenir musical de leur petit protégé. Une histoire rebondissante, pleine d’humour et de charme où pour une fois, la musique se joue volontiers du musicien. (à découvrir en famille, dès 5 ans).

Le spectacle fait l’objet d’un CD illustré, “Madame Classique et Mister Jazz”.

Laura David (voix, histoire, paroles et musiques)

Guillaume Eyango (voix)

Laurent Coulondre (piano et beatbox)

Michel De Sarly (voix off)

Florian Bartsch (mise en scène)