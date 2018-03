Jazz Bonus : Maceo Parker - It’s All About Love

Maceo Parker est probablement un des saxophonistes les plus célèbres de la planète, assurément le plus funky ! Celui qui a connu une immense célébrité avec son passage plus que remarqué au sein de la formation de James Brown (The JB’s) adresse son message sans équivoque « It’s All About Love » ! Il faut dire que Maceo Parker a fêté dignement ses 75 ans le 14 février, jour de la Saint-Valentin… Il est toujours fidèlement accompagné de l’arrangeur allemand Michael Abene et son WDR Big Band auquel s’ajoutent la batteuse Cora Coleman et le bassiste Carrol Dashiel.

« J’ai la sensation que le mot n’est pas assez prononcé, précise-t-il en parlant de son nouveau projet. Nous pourrions tous utiliser bien plus d’amour dans le monde, c’est pourquoi je voulais un album qui manifeste cette nécessité. »