Jazz Bonus : Ludwig Hornung - Spieler

"Le secret est de rester calme à tout moment et de ne pas être surexcité dans une phase du jeu".

Ce n'est pas par hasard que les mots que Fiodor Dostoïevski a mis dans la bouche de son héro tragique Alexeï Ivanovich dans son célèbre "Le Joueur" ("Spieler" en allemand) en 1867 est également une devise pour le jeune pianiste Ludwig Hornung précisément 150 ans plus tard. Même si ce jeu est sur les 88 touches en noir et blanc et n'a rien de la note autodestructrice du protagoniste, qui, peu à peu, perd tout dans l'enfer du jeu de Roulettenburg, certains parallèles peuvent encore en découler. Le risque de plonger dans le vortex d'un trio de piano - plus ou moins un saut dans l'inconnu - et tout perdre, c'est-à-dire une bonne réputation, des emplois, peut-être de l'argent aussi, résonne fondamentalement dans toutes les formes les plus traditionnelles des groupes de jazz. Pour cette raison, Hornung a intitulé son CD « Spieler » ("joueur") et prend parfaitement place parmi le groupe de choix de haute qualité des nouveautés Jazz thing Next Generation discoveries du label Double Moon, en tant que numéro 69.