Jazz Bonus : Louis Sclavis & Bernard Lubat - Impuls

Depuis 40 ans, des artistes ont choisi de se rendre dans le village d’Uzeste pour s’exprimer dans le registre de la liberté assumée, sans concession…. Cette collection permet de garder des traces tangibles marquant la singularité des musiques fabriquées lors des concerts au théâtre l’Estaminet.

Après un premier album réunissant Sylvain Luc et Bernard Lubat, celui-ci, sur un format plus long, propose les échanges et partages musicaux de Bernard Lubat au piano, à la batterie et à la voix avec le saxophoniste et clarinettiste Louis Sclavis qui fut un des pionniers de l’installation de la Cie Lubat dans son nouveau territoire d’Uzeste Musical.

Comme sur le précédent album avec Sylvain Luc et comme sur le suivant auquel participera Michel Portal, ce duo “Impuls”, qui paraît chez Cristal, respire le désir du large et l’énergie du « dépensement de soi ».

Louis Sclavis (saxophones, clarinettes)

Bernard Lubat (piano, batterie, voix)

