Jazz Bonus : Logan Strosahl - Sure

Le saxophoniste et compositeur Logan Strosahl est de plus en plus impliqué dans les multiples univers de la composition. Après ses études sur la composition d'avant 1700 et sur la composition contemporaine, il a emmené sa musique loin de ses racines initiales dans le jazz. Cela ne veut pas dire que le jazz a été usurpé, au contraire.

Ayant grandi comme un prodige du saxophone sur la côte nord-ouest des États-Unis, Logan Strosahl a un lien très profond avec le jazz et est convaincu que le jazz sera toujours son "chez lui". Il ne considère pas le jazz comme une musique dogmatique, mais, pour lui comme pas mal d'autres, le jazz est d’abord une musique d'improvisation, d'interaction, d'énergie, d'intellect et de blues. Une musique omnivore, qui s’adresse aussi bien aux tripes qu’à l’intellect. Ces convictions fondent la musique de Spec Ops. Le trio a été assemblé pour produire de la musique en accord avec ces principes.

Le bassiste Henry Fraser, compagnon de longue date, a été engagé en raison de ses talents d'improvisateur et de sa maîtrise musicale kaléidoscopique, du jeu sur les standards à la musique libre en passant par le rock. Le batteur Allan Mednard est un collaborateur plus récent et son énergie crépitante, semblable à celle du grand Ed Blackwell, est à la hauteur. Logan Strosahl, lui, alterne le saxophone alto, le saxophone ténor et la flûte.