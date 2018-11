Jazz Bonus : Lisa Ekdahl - More of the Good

Comme Lisa Ekdahl n'est pas du genre envahissante, et comme elle sait subtilement se réinventer, c'est avec un plaisir intact que l'on aborde ce nouvel album "More Of The Good" qui paraît chez Okeh/Universal. Elle a écrit dix chansons qui prennent leur temps, ni trop, ni trop peu. Avec des textes qui ont du sens.

I'm getting thirsty for the meaningful, I'm getting tired of that stuffy stuff͟ (« J’ai soif de sens, la futilité facile me fatigue »), comme elle l͛’écrit dans Like Mermaid. Avec de la place pour toutes sortes de nuances, une joie pure et enfantine, une sensualité teintée de mysticisme, parfois aussi une mélancolie - d'autant plus vraie qu'elle n'est pas ostentatoire.

L’album se révèle onirique, poétique et intemporel, jazzy avec une pincée de soul et de folk. L’album ͚Feel Good par excellence !

Au cours de l’hiver 1994, la jeune Lisa Ekdahl découvre la gloire. Son premier album est quadruple platine et glane trois Grammy Awards. Son style décontracté, associé à sa fragilité et à sa sensibilité, éblouissent les fans et les critiques.

En plus de la Suède, plusieurs pays européens - et notamment la France - se sont laissés surprendre par sa manière discrète d’interpréter les standards du jazz, la boss nova ainsi que des compositions originales.Lisa signe son premier contrat avec EMI lorsqu'elle est embauchée par le chanteur- compositeur Toni Holgersson pour faire des voix sur son album. Le Directeur Artistique du label lui propose ensuite de chanter pour son propre premier album « Lisa Ekdahl ».

À l'âge de 19 ans, Lisa Ekdahl commence à se produire dans de petits clubs de jazz avec le trio suédois «The Peter Nordahl trio». Lisa dira de ces années passées à jouer dans des clubs plus petits avec ce trio réputé qu’elles représentent pour elle une sorte « d’éducation musicale ».

Lisa et le trio ont donné notamment une série de concerts au club La Villa dans le quartier Saint Germain de Paris, point de départ de la carrière de Lisa en France. Lisa Ekdahl et Peter Nordahl Trio sortiront deux albums ensemble: « When Did You Leave Heaven» et «Back to Earth».

En 2001, Lisa sort l'album bossa nova «Lisa Ekdahl chante Salvadore Poe». L’album est très bien reçu dans de nombreux pays européens, notamment en France où l’album deviendra disque d’or.

Après quelques années passées à New York, Lisa retourne à Stockholm pour enregistrer « Give Me that Slow Knowing Smile», publié en 2009 par Sony Music France.

L'album sort dans 14 pays et fait un carton. (Plus de 100 000 albums en France).

En 2011, elle sort l'album live "Lisa Ekdahl à l'Olympia de Paris", qui met en valeur le lien unique existant entre l'artiste et son public français.En 2014, elle enregistre à Cuba un nouvel album en anglais, produit par Mathias Blomdahl et Tobias Fröberg: "Look To Your Own Heart".