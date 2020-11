Jazz Bonus : Lionel Martin - Solos

Un projet sonore de Lionel Martin & Bertrand Larrieu. Entre jazz et musique électronique. Musique brute, organique, spirituelle et hypnotique ! “Solos” paraît chez Cristal /Believe avec une couverture signée du peintre Robert Combas.

« Je est un autre ». L'album joue sur l'ambiguïté, la fiction, la réalité… Écologique, avant-gardiste, en field recording, la bande son d'un multi-saxophoniste, joyeux et triste, déambulant seul mais à plusieurs, telle une fanfare de la Nouvelle-Orléans dans un style « post New Orleans ».

« Ce disque est l'aboutissement de tant d'années de « jeu » . Recherche dans l’action, l’expérience, la confrontation ... Essayer, tenir, chercher, mais surtout tenir dans la quête, l’expression du ressenti, du non-dit, de l’intérieur à l’extérieur, « Je est un autre » .

Pour ce disque la musique est venue seule, a pris sa place, fruit d’une longue maturation . Enregistré en extérieur, sous une éolienne, dans le métro, dans la Loire, en studio ou dans mon grenier ... Comme souvent je l’explique je n’ai pas spécialement travaillé pour ce disque en particulier, je travaille depuis 30 ans sans relâche et alors ce disque est le reflet de toutes ces années, expériences .

Ce disque existe grâce à Bertrand Larrieu qui par ses oreilles et ses micros, ses idées, et son envie d’aller toujours plus loin m’a poussé dans mes derniers retranchements. Je le remercie pour son exigence et son entêtement (pas toujours facile, mais quel résultat! Vous allez m’entendre, nous entendre comme je m’entends, comme je l’imagine comme dans un miroir…

A tous les autres et tous les Je…

L’enregistrement s’est déroulé en plusieurs temps, plusieurs espaces nécessitant une souplesse et adaptation permanente de l’option « studio mobile » . Cette particularité était fondamentale, point de départ de cet enregistrement, volonté de faire entendre la résonnance, la cohabitation des sons, la musique avec et dans un environnent sans cesse en évolution, différent . - Lionel Martin

Lionel Martin est un musicien prolixe qui multiplie les expériences et les projets, poursuivant un chemin atypique. Aujourd’hui encore, il est aussi à l’aise dans les festivals internationaux qu’au coin de la rue, dans laquelle il puise une énergie sans cesse renouvelée. Il a joué et joue aussi bien avec des grands noms du jazz, Louis Sclavis, Didier Lockwood, Mario Stantchev, Georges Garzone, qu’avec des grands de la scène punk rock, tel Steve Mackay, saxophoniste des Stooges et Iggy Pop.

(extrait du communiqué de presse)