Jazz Bonus : Leslie Pintchik - You Eat My Food, You Drink My Wine, You Steal My Girl

Pour son 6ème album “You Eat My Food, You Drink My Wine, You Steal My Girl” qui paraît chez Pintch Hard Records, la pianiste et compositrice Leslie Pintchik s’est entourée de Steve Wilson (saxophone alto), Ron Horton (trompette, bugle), Scott Hardy, son mari (contrebasse), Michael Sarin (batterie) et Satoshi Takeishi (percussions) pour une série de compositions débordantes de chaleur, d’humour, de tendresse, de profondeur et d’intelligence… avec une pointe d’ironie cinglante.

Le magazine DownBeat a décrit Leslie Pintchik comme “une compositrice deprofondeur émotionnelleet delyrisme naturel”, tandis que le New Yorker dit d’elle qu’elle est “une improvisatrice astucieuse et lyrique et une compositrice irrésistible”. Marc Myers, a écrit dans jazzwax.com que sa musique est “d’une beauté douloureuse… un niveau d’intimité rare en jazz de nos jours”.